Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от коронавируса

Около 200 млн человек в мире получили прививки российскими вакцинами от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.



По его словам, чтобы одержать победу над инфекцией, необходимо объединить усилия на мировом уровне. Если проблемы будут наблюдаться хотя бы в одном регионе мира, новые варианты коронавируса будут возвращаться снова.

«Важно идти по пути убеждения, чтобы у людей возникала внутренняя потребность сделать вакцинацию», — приводят «Известия» слова главы государства.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Саудовской Аравии разрешили гражданам РФ, вакцинированным двумя дозами российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, посетить хадж и малый хадж.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%.

Маргарита Головатенко