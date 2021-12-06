ВОЗ не зарегистрировала смертельные случаи от штамма коронавируса «омикрон»

Пока в мире не зарегистрирован ни один случай смерти от штамма коронавируса «омикрон». Об этом завил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, для определения заразности «омикрона» потребуется еще несколько недель.

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в нескольких десятках стран мира. Отличительным признаком заражения им может быть першение в горле. «Омикрон» мог получить одну из своих мутаций благодаря фрагменту генетического материала вируса, который вызывает простуду.



Ольга Шагиева