Новости общества

08:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВОЗ не зарегистрировала смертельные случаи от штамма коронавируса «омикрон»

07:30, 06.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ не зарегистрировала смертельные случаи от штамма коронавируса «омикрон»
Фото: realnoevremya.ru

Пока в мире не зарегистрирован ни один случай смерти от штамма коронавируса «омикрон». Об этом завил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, для определения заразности «омикрона» потребуется еще несколько недель.

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в нескольких десятках стран мира. Отличительным признаком заражения им может быть першение в горле. «Омикрон» мог получить одну из своих мутаций благодаря фрагменту генетического материала вируса, который вызывает простуду.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также