В России не планируют выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что сейчас в России не планируется выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител.

«Это точно не будет принято, вопрос о выдаче сертификатов безопасности с QR-кодами по количеству антител не стоит», — сказал Хубезов «Интерфаксу».

Хубезов привел в пример мировую практику, нигде в мире не выдавали QR-код только при наличии антител.

«Здесь дело в том, что просто нет четко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал продумать идею о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели COVID-19 в легкой форме, но не прививались и не обращались в медучреждение.



Ольга Шагиева