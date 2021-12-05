Власти Саудовской Аравии разрешили привитым россиянам посетить хадж

Власти Саудовской Аравии разрешили россиянам, вакцинированным двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, посетить хадж и малый хадж.



Разрешение действует с 1 января на короткие поездки, включающие обряды хаджа или умры.

Разрешение вступило в силу после посещения КСА президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На встрече с заместителем Министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом глава РТ обратился к нему с просьбой разрешить мусульманам России пройти умру и хадж при наличии вакцины «Спутник V», сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

О паломничестве в период эпидемии — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко