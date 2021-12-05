Главное о коронавирусе на 5 декабря: штраф для казанского кафе, фрагмент генома человека в омикрон-штамме

Фото: Максим Платонов

Медотводы переведут в электронный формат до 20 декабря

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 232 новых случая заражения COVID-19. Всего на 5 декабря в республике зафиксировали 39 226 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выздоровели 56 человек, всего выписали 32 574 жителя РТ. За все время пандемии от COVID-19 скончался 1 291 татарстанец.

Казанскому кафе, которое пускало посетителей без QR-кода, не удалось избежать штрафа. Как рассказали владелицы заведения, также поступила претензия от арендодателя. В связи с произошедшим заведение объявило «тайм-аут» на один день. Так, сегодня оно будет работать навынос.

Член общественной палаты России Илья Зотов усомнился в эффективности системы QR-кодов на транспорте в Татарстане. В казанских автобусах QR-коды у него не спрашивали вовсе, в троллейбусе спросили, но не потребовали показать. В метро проверяли наличие кода, но не сверяли с паспортом. Зотов заявил, что татарстанским властям необходимо признать неэффективность системы и отменить ее.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане отмечается спад суточного прироста зараженных COVID-19, однако ситуация остается напряженной. Как рассказал премьер-министр РТ Алексей Песошин, вакцинация проходит «не теми темпами, какими бы хотелось». В целом по республике функционируют 175 пунктов, где можно сделать прививку. Два из них работают круглосуточно.

В Татарстане медицинские отводы переведут в электронный формат до 20 декабря — документ будет учитываться только в виде QR-кода. Прежде некоторые бумажные справки вызывали сомнения: на них не было сроков и личной печати врача, а некоторые документы и вовсе были нечитабельны.

В Татарстане назальная вакцина от COVID-19 может появиться через 3-4 месяца. Как рассказал глава регионального Минздрава Марат Садыков, она будет представлена в виде спрея для носа. В то же время дополнительная местная защита не может заменить вакцинацию.

Коронавирус унес жизни еще девяти татарстанцев. От инфекции скончались женщины 1929, 1936, 1939, 1942, 1957 годов рождения и мужчины 1935, 1943, 1947 и 1982 годов рождения. За все время пандемии от COVID-19 умер 1 291 житель республики.

Фото youtube.com

В татарстанских детских садах утренники необходимо проводить при соблюдении всех требований, устанавливаемых Роспотребнадзором. Так, на мероприятие может прийти только один сопровождающий взрослый не старше 60 лет и при наличии QR-кода, обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, в помещении должны быть бактерицидный облучатель, антисептики и т.п.

В Татарстане за ноябрь оштрафовали на 1,9 млн рублей объекты, которые не соблюдали антиковидные меры. В общей сложности проверки прошли на 1 287 точках, выдано 763 предписания. Временно приостановлена работа восьми объектов.

Соблюдение требований Роспотребнадзора проверят и в казанских отелях в преддверии Нового года. В этот период ожидается высокий наплыв туристов. В Татарстане гостиницы могут работать при стопроцентной заполняемости только при условии полной вакцинации всего штата сотрудников. К слову, в прошлом месяце проверили 47 подобных объектов. Нарушения выявили в четырех из них.

Из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса в татарстанских аэропортах усилили санитарно-карантинный контроль. Уже обследованы 26 прибывших из КНР членов экипажа, осмотрены 14 человек, прилетевших из Великобритании и Израиля, а прибывшим из ЮАР нужно соблюдать обязательную изоляцию в течение 14 дней.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на фоне спада заболеваемости COVID-19 готовы сворачивать койки для зараженных. Как сообщил министр здравоохранения Марат Садыков, в случае необходимости их могут развернуть обратно в течение двух дней. Всего в регионе развернули 7,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 2 071 724 человека. Обоими компонентами вакцины привились 1 625 874 татарстанца.

В октябре текущего года в Татарстане скончались 2 720 человек, у которых основной причиной смерти стал COVID-19. Еще в 131 случае инфекция не оказалась основной причиной смерти. Согласно данным Росстата, в октябре прошлого года в РТ от вируса скончались 37 человек. Это в 73 раза меньше, чем в нынешнем.

В России новая волна COVID-19 может наступить в конце января

За последние сутки в России выявлено 32 602 новых случая коронавируса, выздоровели 30 593 человека. Число зараженных выросло до 9 801 613 человек, а выздоровевших — до 8 502 406.



Зафиксированы 1 206 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 281 278 человек.



За последние сутки проведено 587 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 1 704 183 человека.

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, новую волну можно ожидать в конце января следующего года. Этому могут способствовать новогодние праздники и распространение омикрон-штамма. Как отметил эксперт, к новому всплеску заболеваемости можно подготовиться с помощью вакцинации и соблюдения ограничительных мер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за COVID-19, до конца следующего года. Так, им необходимо соблюдать 14-дневный карантин перед отправлением на вахту. Этот период оплачивается как дневная тарифная ставка за каждые сутки. Также те, кто не работает из-за пандемии, получают не менее 2/3 оклада.

Фото: Максим Платонов

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал ускорить введение системы QR-кодов по всей стране. По его словам, это необходимо для того, чтобы жестко разграничить общение привитых и непривитых граждан.

Гинцбург отметил, что единственной защитой от вируса для непривитых остается медицинская маска. Однако ее ношение рекомендуется и вакцинированным, так как она дает возможность предотвратить передачу возбудителя от носителя тем, кто не привит.

В московском аэропорту Шереметьево образовались очереди из-за обязательного тестирования на коронавирус, введенного на фоне появления омикрон-штамма. Вся процедура, от прилета и до выхода из здания аэропорта, прибавляет к дороге порядка двух часов.

Вирусолог, профессор Петр Чумаков предположил, что в России могут ввести новый локдаун из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Власти могут пойти на этот шаг, если ученые вдруг выяснят, что мутация вызывает тяжелую форму заболевания, считает эксперт.

Фото: Максим Платонов

Россиян предупредили о появлении схем мошенничества, связанных с QR-кодами о вакцинации. Например, злоумышленники могут украсть его при проверке в общественных местах. Чтобы обезопасить свой сертификат, эксперты советуют гражданам установить сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию для доступа к порталу «Госуслуги» и электронной почте.

В омикрон-штамме COVID-19 найден фрагмент генома человека

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 265 388 145 человек, 5 248 747 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 051 149). На второй строчке — Индия (34 624 360), на третьей — Бразилия (22 138 247), на четвертой — Великобритания (10 479 955), на пятой — Россия (9 598 283, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (788 204). За ними следуют Бразилия (615 570), Индия (470 530), Мексика (294 904), Россия (274 648).

Эксперты компании Nference выяснили, что омикрон-штамм коронавируса мог получить одну из своих мутаций благодаря фрагменту генетического материала вируса, который вызывает простуду. Соответствующую генетическую последовательность также можно обнаружить в геноме человека. Таким образом, это помогает вирусу избегать атаки со стороны иммунной системы.

Фото: Максим Платонов

Британские ученые заявили, что COVID-19 будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года. По мнению специалистов Scientific Advisory Group for Emergencies, этот срок может и увеличиться, если вакцинация и ограничительные меры дадут недостаточный эффект.

Ученые из Имперского колледжа Лондона определили, как штамм COVID-19 программирует иммунную защиту переболевшего. Как оказалось, самой уязвимой группой являются люди, переболевшие в первую волну исходным штаммом коронавируса. Также исследование доказало, что на число антител влияет на только давность перенесенного вируса или вакцинации, но и штамм, которым заболел человек.

Диана Жиленкова