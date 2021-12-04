Роспотребнадзор Татарстана в ноябре оштрафовал объекты за несоблюдение «ковидных» требований на 1,9 млн рублей

В ноябре в Татарстане увеличилось количество проверок объектов на соблюдение требований Управления Роспотребнадзора по РТ, сообщила руководитель Управления РПН по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства РТ.



Так, в предпоследний месяц 2021 года РПН проверил 1 287 объектов, тогда как в октябре — 935. Количество обнаруженных нарушений увеличилось от 160 в октябре до 263 в ноябре. Нарушения выявляли на каждом пятом объекте.

Еще в ноябре надзорное ведомство выдало 763 предписания против 618 в октябре. Наложено штрафов в ноябре на 1 903 600 рублей, в октябре — на 1 275 090 рублей.

По итогам проверок приостановили работу восьми объектов (от 10 до 60 суток). В октябре была приостановлена деятельность четырех объектов (сроком 10 суток).

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

За последние 11 недель в Татарстане на фоне введения QR-кодов отмечалось некоторое снижение заболеваемости коронавирусом. Недельные темпы прироста уменьшились на 5,5%.

Маргарита Головатенко