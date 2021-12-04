В Татарстане медотводы переведут в электронный вид до 20 декабря

Власти Татарстана решили отказаться от медотвода в бумажном виде из-за большого количества нарушений — документы должны перевести в электронный вид до 20 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



Некоторые медотводы в ходе проверок вызывали сомнения: на них не было сроков и личной печати врача. Некоторые справки были нечитабельны.

Глава РПН попросила руководителей организации и отправить работников в поликлиники по месту жительства для переоформления медотводов. С 20 декабря будут учитываться лишь медотводы в виде QR-кодов.

Фото: realnoevremya.ru

К середине декабря Минздрав РФ обновит список медотводов от вакцинации против COVID-19. По словам врачей, противопоказаний для вакцинации немного.

Маргарита Головатенко