Перед Новым годом отели Казани проверят на соблюдение требований Роспотребнадзора

В преддверие высокого предновогоднего туристического сезона в Казани ведется контроль за местами проживания — отелями, гостиничными комплексами, хостелами, сообщила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



«У нас в республике объекты гостиничного бизнеса могут работать при стопроцентной заполняемости только при условии вакцинации всех своих сотрудников», — сказала она.

Патяшина обратилась к премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой поручить Госкомитету РТ по туризму оценку готовность работы казанских отелей при 100%-ной загрузке в турсезон.

В ноябре проверили 47 объектов мест проживания, нарушения обнаружили в четырех из них.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Патяшина сообщила, что в аэропортах Татарстана усилили контроль из-за угрозы распространения омикрон-штамма.

Маргарита Головатенко