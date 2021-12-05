Иммунолог Крючков спрогнозировал новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Максим Платонов

В России отмечается снижение суточного прироста заболевших COVID-19. В то же время уже к концу января можно ожидать наступление новой волны вируса, считает иммунолог Николай Крючков.

По его словам, этому могут способствовать новогодние праздники и распространение омикрон-штамма. Крючков отметил высокий риск вытеснения в России варианта «дельта» новым штаммом.

Фото: Максим Платонов

По мнению эксперта, подготовиться к новому всплеску россияне могут несколькими способами, такими как вакцинация и ревакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, передает радио Sputnik.

Вчера вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение омикрон-штамма может привести к окончанию пандемии COVID-19. Он объяснил это тем, что течение заболевания может стать менее тяжелым.

Диана Жиленкова