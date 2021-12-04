На казанское кафе, пускавшее посетителей без QR-кодов, наложили штраф

Казанское кафе, которое пускало всех желающих посетителей, в том числе без QR-кодов, получило штраф, сообщили владелицы в Instagram.

Также заведение получило претензию от арендодателя. Такими стали итоги судебного заседания.

Владелицы поделились, что дело происходит очень быстро, поэтому им необходимо время, чтобы все осознать. В связи с этим кафе объявило «тайм-аут» на один день. Завтра кафе будет работать навынос.

Все началось с того, что кафе объявило себя «территорией конституционных прав» и стало пускать гостей без QR-кодов. Позиция владелиц кафе встретила поддержку в комментариях и историях пользователей не только жителей Казани.

Однако власти действий владелиц не одобрили: в кафе вчера нагрянула полиция. В отношении ИП составили административный материал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» за нарушение ограничительных мер, введенных по борьбе с COVID-19.

Еще днем ранее кафе посетили сотрудники Роспотребнадзора с проверкой.

Маргарита Головатенко