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В аэропортах Татарстана усилили контроль из-за угрозы распространения омикрон-штамма

14:50, 04.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В аэропортах Татарстана усилили контроль из-за угрозы распространения омикрон-штамма
Фото: realnoevremya.ru

В связи с угрозой распространения нового южноафриканского штамма «омикрон» в аэропортах Татарстана усилили санитарно-карантинный контроль, сообщила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Наиболее вероятный транзит в Россию через Турцию (Стамбул), Египет (Каир), Катар (Доха), ОАЭ (Дубаи, Абу-Даби). Специалисты Роспотребнадзора досмотрели четыре грузовых рейса из Китая, обследовали 26 прибывших из КНР членов экипажа.

Также осмотрены 14 жителей, прибывших из Великобритании и Израиля. Прибывшим из ЮАР необходимо соблюсти обязательную изоляцию на 14 дней.

Фото: realnoevremya.ru

Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружили уже в 10 штатах США. Большинство заражений приходится на недавно прилетевших граждан с юга Африки. Но есть не только завозные случаи. Такие зафиксировали в штатах Гавайи и Миннесота.

Маргарита Головатенко
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