В аэропортах Татарстана усилили контроль из-за угрозы распространения омикрон-штамма

В связи с угрозой распространения нового южноафриканского штамма «омикрон» в аэропортах Татарстана усилили санитарно-карантинный контроль, сообщила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



Наиболее вероятный транзит в Россию через Турцию (Стамбул), Египет (Каир), Катар (Доха), ОАЭ (Дубаи, Абу-Даби). Специалисты Роспотребнадзора досмотрели четыре грузовых рейса из Китая, обследовали 26 прибывших из КНР членов экипажа.

Также осмотрены 14 жителей, прибывших из Великобритании и Израиля. Прибывшим из ЮАР необходимо соблюсти обязательную изоляцию на 14 дней.

Фото: realnoevremya.ru

Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружили уже в 10 штатах США. Большинство заражений приходится на недавно прилетевших граждан с юга Африки. Но есть не только завозные случаи. Такие зафиксировали в штатах Гавайи и Миннесота.

Маргарита Головатенко