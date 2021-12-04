В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 13 674 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 071 724 жителя республики, в том числе 13 674 человек — за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный Минздрав.

На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 1 625 874 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в РТ зафиксировали 234 новых случая заражения COVID-19. Из них 1 — завозной, остальные контактные. За минувшие сутки выздоровели 280 человек, всего выписали 32 518 татарстанца.



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Диана Жиленкова