В омикрон-штамме COVID-19 найден фрагмент генома человека

Фото: Максим Платонов

Новый штамм COVID-19 «омикрон» мог получить одну из своих мутаций благодаря фрагменту генетического материала вируса, который вызывает простуду. Об этом заявили эксперты компании Nference.

Специалистам удалось установить, что указанная генетическая последовательность не была обнаружена у других штаммов коронавируса. Но ее можно выявить в респираторных и других вирусах, а также в геноме человека.

Фото: Максим Платонов

Как рассказала руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан, таким образом омикрон-штамм стал более «человечным». Это помогает ему уклоняться от атак со стороны иммунной системы человека, передает «РИА Новости».

Вчера вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поделился мнением, что если смертность от COVID-19 будет сопоставима с гриппом, то можно будет говорить об окончании пандемии.

Диана Жиленкова