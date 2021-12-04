Алексей Песошин: темп прироста случаев COVID-19 снижается, но ситуация напряженная

Темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане снижается, но ситуация остается напряженной, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин.



По его словам, вакцинация проходит «не теми темпами, какими бы хотелось». По республике работают 175 пунктов вакцинации, два из которых — круглосуточно.

Первым компонентом привиты 80% от численности взрослого населения, сказал он. Доля жителей республики старше 60 лет, привитых первым компонентом препарата, составила 53% от общей численности населения.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 071 724 жителя республики.

Маргарита Головатенко