В Татарстане из-за спада заболеваемости COVID-19 готовы сворачивать койки для зараженных

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на фоне снижения заболеваемости коронавирусом планируют свернуть порядка тысячи коек в инфекционных госпиталях. Об этом рассказал министр здравоохранения Марат Садыков.

Он отметил, что в случае необходимости их могут развернуть обратно в течение двух дней. В общей сложности в республиканских инфекционных госпиталях было развернуто 7,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в регионе подтвердили 234 новых случая заражения COVID-19. Из них один завозной, остальные контактные. Также выздоровели еще 280 человек, всего выписали 32 518 татарстанцев.

Прививку от коронавируса сделали 2 071 724 жителя республики. Полный курс вакцинации прошли 1 625 874 татарстанца.

Диана Жиленкова