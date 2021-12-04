Новости общества

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане из-за спада заболеваемости COVID-19 готовы сворачивать койки для зараженных

13:39, 04.12.2021 1
В Татарстане из-за спада заболеваемости COVID-19 готовы сворачивать койки для зараженных
Фото: Максим Платонов

В Татарстане на фоне снижения заболеваемости коронавирусом планируют свернуть порядка тысячи коек в инфекционных госпиталях. Об этом рассказал министр здравоохранения Марат Садыков.

Он отметил, что в случае необходимости их могут развернуть обратно в течение двух дней. В общей сложности в республиканских инфекционных госпиталях было развернуто 7,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в регионе подтвердили 234 новых случая заражения COVID-19. Из них один завозной, остальные контактные. Также выздоровели еще 280 человек, всего выписали 32 518 татарстанцев.

Прививку от коронавируса сделали 2 071 724 жителя республики. Полный курс вакцинации прошли 1 625 874 татарстанца.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:33
    Если идет снижение , отменяйте куар коды в транспорте и торговых центрах.
    Сколько можно смешить соседей, над татарскими чиновниками весь интернет потешается. Мне стыдно за вас перед родственниками в других городах .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также