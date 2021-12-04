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В Татарстане подтвердились еще девять случаев смерти от COVID-19

18:08, 04.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще девять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились девять новых летальных случаев от коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

От инфекции скончались женщины 1929, 1936, 1939, 1942, 1957 годов рождения, а еще мужчины 1935, 1943, 1947 и 1982 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 4 декабря в республике зарегистрирован 1 291 летальный случай.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане зафиксировали 234 новых случая заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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