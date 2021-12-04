В октябре 2021 года в РТ смертность от COVID-19 превысила прошлогодние показатели в 73 раза

Фото: Максим Платонов

В октябре текущего года в Татарстане от COVID-19 скончались 2 720 человек. Вирус идентифицировали у 120 человек, следует из данных Росстата.

В 16 случаях коронавирус не оказался основной причиной смерти, но повлиял на развитие смертельных осложнений заболевания. Еще в 115 случаях инфекция не стала основной причиной смерти и не повлияла на развитие смертельных осложнений.

Фото: Максим Платонов

Согласно данным статистики, в октябре прошлого года в РТ от вируса скончались 37 человек. Это в 73 раза меньше, чем в нынешнем.

Недавно Росстат предоставил данные о смертности и по всей стране. В октябре COVID-19 стал основной причиной смерти в 58,8 тысячи случаях. В 9,9 тысячи случаях коронавирус только предполагается как основная причина смерти, и необходимы дополнительные медицинские исследования.

Диана Жиленкова