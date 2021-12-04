Член общественной палаты РФ: система QR-кодов в Татарстане не работает

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

Член общественной палаты России Илья Зотов прибыл в Казань и проверил, как функционирует система QR-кодов на транспорте, действующая в столице Татарстана с 22 ноября, об этом он сообщил в своем Telegram.



Для проверки системы Зотов 2 декабря проехал на четырех маршрутах автобусов, на одном троллейбусе и в метро. В автобусах QR-коды не спрашивали вовсе, в троллейбусе спросили, но не потребовали показать. В метро проверяли наличие кода, но не сверяли данные с паспортом.

При этом общественный транспорт в центре города — пустой, как и метро. Масочный режим, по наблюдениям Зотова, «соблюдается в лучшем случае на 30%». Член ОП отметил, что таксисты тоже не надевают маски, когда подвозят пассажиров.

«Прихожу к выводу, что вот эта вся имитация дела никому не нужна и ничего из заявленного не работает. Властям Татарстана лучше честно это признать и отменить QR-коды в транспорте», — заключил Зотов.

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

2 декабря в Казани выявили 104 пассажира без QR-кодов. По этой же причине еще 167 пассажиров не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.

Маргарита Головатенко