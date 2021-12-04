Назальная вакцина от коронавируса появится в Татарстане через 3—4 месяца

Назальная вакцина от коронавируса может появиться в Татарстане ориентировочно через три-четыре месяца, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.



По его словам, вакцина в виде спрея для носа — дополнительная местная защита, которая не может заменить вакцинацию.

Центр им. Н.Ф. Гамалеи начал клинические исследования назальной вакцины против нового коронавируса в ноябре.

Фото: realnoevremya.ru

Садыков сегодня рассказал, что Татарстан полностью обеспечен вакцинами: в наличии более 600 тысяч доз. Большую часть этого запаса составляет «Спутник V». Однако поступил и «Спутник Лайт». Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко