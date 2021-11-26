Итоги дня: увольнение главы казанского цирка, Молдавия погасила долг «Газпрому», новый штамм COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 26 ноября:
- Торговая сеть «Эдельвейс» договорилась о передаче в долгосрочную аренду федеральной сети «Магнит» части помещений своих розничных магазинов. Вывески на магазинах начнут меняться уже в этом году, а полностью процесс завершится в первом квартале 2022 года. Одной из причин стало более слабое финансовое положение «Эдельвейса» в сравнении с «Магнитом».
- Бывший министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин покинул пост директора музея-заповедника «Казанский Кремль». Как сообщили «Реальному времени», временно исполнять его обязанности будет Азат Назипов, который до этого работал замдиректора по реставрации и текущему ремонту.
- В Казани эвакуировали ЖК «Магеллан» после того, как поступило сообщение о минировании зала пивоварни, которая располагается на территории дома. Неизвестный потребовал перевести 10 тысяч рублей на электронный кошелек. На место прибыли спецслужбы, здание осмотрели кинологи с собаками. В конечном итоге информация оказалась ложной. Жильцы вернулись в свои квартиры.
- На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги сотрудники ДПС остановили BMW. Во время проверки документов водитель неожиданно продолжил движение, столкнулся с другими автомобилями, причем один из них загорелся. В ходе погони за мужчиной полицейские применили табельное оружие, в результате чего водитель получил ранение. В его машине обнаружили 6 кг наркотического вещества.
- Молдавия погасила задолженность перед «Газпромом» после предупреждения о возможном прекращении транзита. Так, АО «Молдовагаз» перечислило российской компании оплату за газ, который потреблялся в прошлом месяце и первой половине ноября. В общей сложности долг перед «Газпромом» составил $74 миллиона.
- В мэрии Казани опровергли информацию об изнасиловании школьника в одной из школ. Незадолго до этого в соцсетях распространялись слухи, что якобы третьеклассник изнасиловал в туалете одноклассника. Эти сведения начали проверять сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, школьники подрались в коридоре школы во время перемены, однако в туалет не заходили. Дополнительно проверку проводит прокуратура.
- В Татарстане задержали предполагаемого владельца производства «незамерзайки», которую выпили отравившиеся в Казани студенты. Им оказался 26-летний местный житель, который подозревается в преступлении по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Давать показания мужчина отказался. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Тем временем выписали четверых оставшихся студентов, которые отравились метанолом во время отдыха в поселке Салмачи. Молодые люди по ошибке выпили «незамерзайку». В общей сложности пострадали 15 человек, одна девушка умерла в реанимации.
- В Казани после митинга против QR-кодов в Вахитовский районный суд поступило 12 административных материалов. Часть из них относится к ч. 2 ст. 20.2 «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», другие — к ч. 5 «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В общей сложности оштрафовали восемь человек на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Рассмотрение еще четырех материалов отложено.
- Жители Татарстана, сделавшие только первую прививку от COVID-19, могут получить QR-код в поликлинике, к которой они прикреплены, или же в медучреждении, где прошла вакцинация. Для его получения необходимо иметь справку о вакцинации или сертификат с портала госуслуг. QR-код нельзя будет получить в мобильном пункте вакцинации и у мобильной выездной бригады.
- Минкульт Татарстана уволил с должности директора казанского цирка Рамиля Шарифуллина по итогам служебной проверки. Она началась после появления в Сети видео, где директор цирка с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Кадры вызвали широкий резонанс. Однако еще не известно имя того, кто теперь займет эту должность.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора после трагедии на шахте «Листвяжная», где погибли 52 человека. Родственники погибших получат по 1 млн рублей. В результате поисков одного из спасателей нашли живым, его госпитализировали.
- В Израиле выявили новый штамм коронавируса, который пришел из Африки. Его обнаружили у гражданина, который вернулся из Малави. Еще два человека ожидают соответствующих результатов теста в изоляции — у них также подозревается наличие нового штамма COVID-19. Позднее случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса зафиксировали и в Бельгии.
- В Татарстане обсуждают вопрос введения QR-кодов в вузах для сотрудников и студентов. Как сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, рекомендации о введении такой системы должны поступить от Министерства образования и науки России.
- В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что формат проведения новогодних мероприятий будет зависеть от иммунизации местных жителей от COVID-19 и гриппа. В зависимости от этих показателей формат мероприятий определят после первой декады декабря.
- В Набережных Челнах прокуратура заступилась за права ветерана боевых действий, которому отказали в предоставлении мер соцподдержки. Ранее он обратился в Республиканский центр материальной помощи для оформления субсидии-льготы на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, однако получил отказ.
- В Уфе скончался выживший после авиакатастрофы в Татарстане парашютист Вадим Фахрутдинов, у которого было несколько переломов позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и переломы ребер. После последней операции мужчине стало лучше, однако позднее резко понизилось давление и его не удалось спасти.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах РФ. Это Волгоградская, Оренбургская, Сахалинская области, Чечня, Чувашия, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Приморский, Ставропольский и Краснодарский края. В то же время эпидемиологическая обстановка улучшилась в республиках Алтай и Калмыкия.
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в республике. На это повлияли введение QR-кодов и вакцинация, однако ситуация еще не стабилизировалась. Также заболеваемость людей старше 60 лет в структуре заболеваемости вирусом по-прежнему составляет 30%, и этот показатель не снижается.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть информация о подготовке в стране государственного переворота, который должен произойти 1 декабря. По словам политика, это подтверждают звуковые материалы. Также Зеленский отметил, что если это действительно произойдет, то он продолжит работать в своем офисе.
- Бывшему начальнику туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области Павлу Гаценко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок избран на два месяца — до 25 января 2022 года включительно. Гаценко и начальнику отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Сергею Мальцеву предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц».
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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