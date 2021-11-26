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В Татарстане обсуждают вопрос введения QR-кодов для студентов в вузах

12:15, 26.11.2021
В Татарстане обсуждают вопрос введения QR-кодов для студентов в вузах
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане власти обсуждают внедрение пропускной системы сотрудников и студентов по QR-кодам в вузах, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Он подчеркнул, что рекомендации о введении такой системы должны поступить от Министерства образования и науки России.

«Это не наши полномочия какие-то рекомендации давать. Ждем», — приводит слова Хадиуллина ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В КФУ внедрить QR-коды для пропуска студентов планируют с 1 января будущего года.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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