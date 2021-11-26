В Татарстане обсуждают вопрос введения QR-кодов для студентов в вузах

В Татарстане власти обсуждают внедрение пропускной системы сотрудников и студентов по QR-кодам в вузах, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.



Он подчеркнул, что рекомендации о введении такой системы должны поступить от Министерства образования и науки России.

«Это не наши полномочия какие-то рекомендации давать. Ждем», — приводит слова Хадиуллина ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В КФУ внедрить QR-коды для пропуска студентов планируют с 1 января будущего года.

Маргарита Головатенко