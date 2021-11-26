В Казани выписали оставшихся пострадавших при отравлении метанолом

Сегодня из больницы выписывают четверых оставшихся студентов, отравившихся метанолом на вечеринке. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Ранее из больницы выписали семерых пострадавших.



В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения. Одна отравившаяся девушка умерла в реанимации. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков, однако по ошибке выпили «незамерзайку».



В Татарстане после отравления студентов метанолом возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Ольга Шагиева