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В Казани выписали оставшихся пострадавших при отравлении метанолом

11:53, 26.11.2021
В Казани выписали оставшихся пострадавших при отравлении метанолом
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня из больницы выписывают четверых оставшихся студентов, отравившихся метанолом на вечеринке. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Ранее из больницы выписали семерых пострадавших.

В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения. Одна отравившаяся девушка умерла в реанимации. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков, однако по ошибке выпили «незамерзайку».

В Татарстане после отравления студентов метанолом возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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