Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть сведения о готовящемся в стране государственном перевороте, который назначен на 1 декабря. По словам политика, об этом свидетельствуют звуковые материалы.

В них представители российской и украинской сторон обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов. «Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня и государства», — передает слова Зеленского «РИА Новости».



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Президент отметил, что если госпереворот действительно произойдет, он продолжит работать в своем офисе.

Недавно лидер Украины ввел в действие санкции против 23 граждан России и пяти украинцев. В соответствующем указе говорится, что санкции введены по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».



Диана Жиленкова