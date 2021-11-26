В Минздраве Татарстана рассказали, как получить QR-код после первой прививки против коронавируса

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что QR-код после первой прививки от коронавируса можно получить в поликлинике, к которой прикреплен гражданин, или в медучреждении, где он прошел вакцинацию.

При этом в мобильных пунктах вакцинации нет возможности организовать выдачу QR-кодов: оттуда татарстанцев будут направлять в поликлиники. Тоже самое касается мобильных выездных бригад.

Для получения кода нужна справка о вакцинации или сертификат с портала госуслуг.

Напомним, жителям Татарстана, у которых сделана только одна прививка от COVID-19, разрешили пользоваться общественным транспортом. Согласно постановлению регионального Минздрава, тем, кто получил первый компонент вакцины, с завтрашнего дня начнут выдавать QR-коды, действующие 24 дня со дня прививки. Также проезд в общественном транспорте разрешен людям с медотводом и военным, которые сделали вакцину.