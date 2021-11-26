Родственникам погибших горняков на Кузбассе выплатят по 1 млн рублей

Родственники погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области получат по 1 млн рублей. Выплаты произведут в ближайшее время.

«Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 млн рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, сумма делится на равные доли между получателями», — приводит сообщение Кузбасского регионального отделения ФСС ТАСС.

Также сообщается, что близкие родственники погибших — несовершеннолетние дети, супруги и один из родителей — имеют право на ежемесячные страховые выплаты. Размер выплат определяется от среднего заработка погибшего.

Число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек, в их числе — шесть горноспасателей. Большинство тел погибших находятся в шахте. Их поднимут после стабилизации температуры и концентрации метана.

Фото: ako.ru

Тем временем Следственный комитет задержал директора шахты «Листвяжная». Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Кемеровской области объявили траур.

Ольга Шагиева