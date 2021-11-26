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Одного из шахтеров в Кузбассе нашли живым

10:59, 26.11.2021
Одного из шахтеров в Кузбассе нашли живым
Фото: ako.ru

Одного шахтера, считавшегося погибшим, нашли живым. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян.

«Есть предварительное сообщение, что сейчас нашли еще одного живого шахтера», — заявил Чуприян журналистам.

Мужчину сейчас везут в больницу.

Ранее сообщалось о 52 погибших, в числе которых — шесть горноспасателей. Большинство тел погибших находятся в шахте. Их поднимут после стабилизации температуры и концентрации метана.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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