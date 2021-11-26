Одного из шахтеров в Кузбассе нашли живым
Одного шахтера, считавшегося погибшим, нашли живым. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян.
«Есть предварительное сообщение, что сейчас нашли еще одного живого шахтера», — заявил Чуприян журналистам.
Мужчину сейчас везут в больницу.
Ранее сообщалось о 52 погибших, в числе которых — шесть горноспасателей. Большинство тел погибших находятся в шахте. Их поднимут после стабилизации температуры и концентрации метана.
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