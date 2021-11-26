В Казани эвакуирован целый жилой комплекс: ложный сигнал о минировании

В Казани эвакуировали ЖК «Магеллан» — в зале пивоварни якобы заложено взрывное устройство.

По данным телеграм-канала Mash Iptash, в пивоварню Petzold на Чистопольской поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Неизвестный потребовал перевести 10 тысяч рублей на электронный кошелек.

Руководитель заведения обратился в экстренные службы. Сейчас здание осматривают кинологи с собаками. При осмотре собака отреагировала на подозрительный запах. На место вызвали саперов, людей попросили отойти от дома на безопасное расстояние.

В пресс-службе УВД прокомментировать ситуацию не смогли. Источник «Реального времени» сообщил, что на данный момент объект отрабатывается. Пока полной информации нет.

По словам корреспондента «Реального времени», подходить близко к зданию по-прежнему нельзя.

В итоге информация о минировании не подтвердилась, сообщили на месте. Источник издания подтверждает эту информацию. Жильцы возвращаются обратно, проверка закончилась.

Ольга Шагиева, Диана Жиленкова