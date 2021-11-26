СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте «Листвяжная»
Следственный комитет РФ после ЧП на шахте «Листвяжная» возбудил уголовное дело о халатности в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СК.
По данным следствия, инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты об этом.
Сотрудников задержали, сейчас проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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