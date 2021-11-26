В Уфе скончался выживший после авиакатастрофы в Татарстане парашютист

Скончался уфимский парашютист Вадим Фахрутдинов, который выжил после авиакатастрофы под Мензелинском в Татарстане. Долгое время он лежал в реанимации в Набережных Челнах, затем мужчину перевели на лечение в Уфу, сообщает ИА «Башинформ».

У парашютиста было два компрессионных перелома позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и переломы ребер. На днях его состояние ухудшилось. Как рассказал друг парашютиста Урал Нуриев, мужчине сделали операцию, состояние было стабильным, улучшалось. Однако позднее у Фахрутдинова резко понизилось давление и его не удалось спасти.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Трагедия произошла 10 октября. Крушение потерпел самолет L-410, в котором были 20 парашютистов и 2 члена экипажа. 16 человек погибли, шестеро выжили. Все подробности — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова