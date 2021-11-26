После митинга против QR-кодов в Казани в суд поступило 12 материалов

В Вахитовский районный суд Казани после вчерашнего несогласованного митинга поступило 12 административных материалов. Часть из них относятся к ч.2 ст .20.2 (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Еще несколько относятся к ч.5 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)

Вчера вечером в Казани возле здания мэрии прошел стихийный митинг против QR-кодов. В основном на акцию собрались люди среднего и старшего возраста.

МВД РФ по Казани предупреждало местных активистов о недопустимости проведения не согласованных с властями митингов и других публичных мероприятий.

Ольга Шагиева