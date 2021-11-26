В мэрии Казани опровергли фейк об изнасиловавшем одноклассника третьеклашке

В мэрии Казани опровергли сообщение, появившееся в местных телеграм-каналах, о том, что в одной из школ города третьеклассник изнасиловал в туалете одноклассника. Опровержение опубликовано в телеграм-канале мэрии Казани.

После появления сообщения правоохранительные органы вместе с сотрудниками Управления образования провели проверку. Они опросили всех возможных участников конфликта, провели встречу с родителями, отсмотрели видеозаписи с камер наблюдения.

Фото: realnoevremya.ru

Опубликованная информация о насильственных действиях сексуального характера не подтвердилась. На камерах видно, что третьеклассники подрались в коридоре на перемене. В туалет дети не заходили. Все видеокамеры и видеозаписи на месте, удаленных файлов нет.

Дополнительно проверку проводит прокуратура. Что касается стычки школьников, по ней также обещают принять меры.



«Но описанный в соцсетях случай — вопиющий. Когда речь заходит о такого рода обвинениях в адрес несовершеннолетних, важно всегда помнить, что перед опубликованием необходимы доказательства и внимательное разбирательство, поскольку речь идет о судьбе детей», — подытожили в исполкоме.



Ранее в мэрии Набережных Челнов опровергли информацию о штрафе, выписанном пенсионерке за продажу ведра смородины.



Ольга Шагиева