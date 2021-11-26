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Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 зарегистрировали в Бельгии

17:17, 26.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 зарегистрировали в Бельгии
Фото: Максим Платонов (архив)

В Бельгии подтвердился первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, опаснее ли этот вариант штамма «дельта», передает телеканал LN24.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст уточнил, что пациентка, у которой выявили новый штамм, вернулась из Египта.

Заражение новым штаммом зарегистрировали в Израиле. Заболевший гражданин вернулся из Малави.

О новом штамме предупредили ученые из Англии. Исследователи обратили внимание на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Они отметили, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:54
    ого го, пишут чё де и "не стоит чрезмерно беспокоиться», потому что беспрецедентное число мутаций может сделать штамм нестабильным и не дать ему распространиться", ну, ну, полагаю я что чем его изменений больше - тем и естественный отбор более приживчитыx форм больше и всякие коды тут совсем и не в помощь, потоу что заражать способны все и просто больные и привитые и животные и птици и даже (потому что он РНК) -то вполне и просто растительная среда
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