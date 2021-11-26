Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 зарегистрировали в Бельгии
В Бельгии подтвердился первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук.
Он подчеркнул, что пока неизвестно, опаснее ли этот вариант штамма «дельта», передает телеканал LN24.
Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст уточнил, что пациентка, у которой выявили новый штамм, вернулась из Египта.
Заражение новым штаммом зарегистрировали в Израиле. Заболевший гражданин вернулся из Малави.
О новом штамме предупредили ученые из Англии. Исследователи обратили внимание на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Они отметили, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
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