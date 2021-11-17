В Совфеде призвали пожизненно лишать дипломов врачей-антипрививочников

В Совете Федерации предложили пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин считает, что это говорит о профнепригодности медиков.

«Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации, — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — заявил сенатор «РИА Новости».

Башкин убежден, что в таких случаях возникает вопрос, каким образом врач получил диплом.

«Есть мнение, что их не надо наказывать, но врач, поступающий таким образом, — это все равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырем, а пяти», — добавил он.



Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что медики, которые отговаривают население прививаться от коронавируса, недостаточно профессиональны.



Ольга Шагиева