С начала ноября в Казани выявили почти 6 тысяч нарушителей масочного режима в общественном транспорте
В Казани продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. С начала месяца в городе выявили 5 844 пассажира без маски, сообщает мэрия.
В рамках профилактических рейдов осмотрели 3,8 тысячи единиц общественного транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда метро. Проверки прошли на 95 контрольных пунктах. Практически все пассажиры после замечания надевали маски, однако 140 казанцам все же пришлось покинуть салон.
Не все пассажиры общественного транспорта реагируют на замечания проверяющих. Например, на прошлой неделе один из казанцев в метро не только отказался надеть маску, но и устроил скандал. В отношении него полицейские составили протокол об административном нарушении и выписали штраф.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым