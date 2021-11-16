С начала ноября в Казани выявили почти 6 тысяч нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. С начала месяца в городе выявили 5 844 пассажира без маски, сообщает мэрия.

В рамках профилактических рейдов осмотрели 3,8 тысячи единиц общественного транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда метро. Проверки прошли на 95 контрольных пунктах. Практически все пассажиры после замечания надевали маски, однако 140 казанцам все же пришлось покинуть салон.

Фото: realnoevremya.ru

Не все пассажиры общественного транспорта реагируют на замечания проверяющих. Например, на прошлой неделе один из казанцев в метро не только отказался надеть маску, но и устроил скандал. В отношении него полицейские составили протокол об административном нарушении и выписали штраф.

Диана Жиленкова