Минпросвещения: вопрос введения QR-кодов для сотрудников школ не обсуждается

На данный момент вопрос введения QR-кодов для сотрудников школ в РФ не обсуждается. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Недавно в Минобрнауки Татарстана заявили, что родители могут попасть на территорию детсадов без QR-кодов. Пропускной режим в дошкольные учреждения работает с учетом требований Роспотребнадзора: на входе измеряется температура, в помещении соблюдается социальная дистанция и масочный режим.