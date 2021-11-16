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Минпросвещения: вопрос введения QR-кодов для сотрудников школ не обсуждается

13:33, 16.11.2021
Минпросвещения: вопрос введения QR-кодов для сотрудников школ не обсуждается
Фото: realnoevremya.ru

На данный момент вопрос введения QR-кодов для сотрудников школ в РФ не обсуждается. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Недавно в Минобрнауки Татарстана заявили, что родители могут попасть на территорию детсадов без QR-кодов. Пропускной режим в дошкольные учреждения работает с учетом требований Роспотребнадзора: на входе измеряется температура, в помещении соблюдается социальная дистанция и масочный режим.

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