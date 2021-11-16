В Челнах двух медиков задержали по делу о покупках сертификатов о вакцинации

В Набережных Челнах выявили двух медиков, которые вносили ложные сведения о вакцинации в общую базу данных. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сообщается, что медики через посредников за вознаграждение в две тысячи рублей находили желающих получить поддельный сертификат о вакцинации. Медики вносили данные в реестр, при этом настоящую прививку люди не получали.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Пока установлены двое жителей города, которые признали покупку сертификата.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемым и избрания в отношении них меры пресечения.

Напомним, что подделка сертификатов о вакцинации преследуется по закону. К уголовной ответственности привлекут не только использующих заведомо подложный документ, но и тех, кто подделал документ в целях его сбыта или использования, а также тех, кто приобрел, хранил или перевозил подделку. Нарушителям может грозить до 1 года лишения свободы.

Если в подделке документов участвует медицинский сотрудник, то дело будут квалифицировано как должностное преступление.



Ольга Шагиева