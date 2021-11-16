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Белоусов: российские власти отработают введение QR-кодов на транспорте самым тщательным образом

12:05, 16.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Белоусов: российские власти отработают введение QR-кодов на транспорте самым тщательным образом
Фото: realnoevremya.ru

Правительство будет отрабатывать введение QR-кодов на транспорте самым тщательным образом, сначала нужен эксперимент. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Несколько дней назад в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на железнодорожном и авиатранспорте. В полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 22 ноября вступают в силу новые ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса. В их числе — введение QR-кодов в общественном транспорте. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
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