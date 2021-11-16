Казанцы с QR-кодами смогут сдать на переработку изношенные шины

Жители Казани смогут сдать на переработку изношенные шины. Акция по приему покрышек пройдет 21 ноября, сообщается на сайте исполкома.

Желающих сдать шины будут ждать с 11.00 до 14.00 на открытой парковке (24Б) торгового центра «Мега» по проспекту Победы, 141. Отмечается, что покрышки будут принимать только у тех, у кого есть QR-код.

Фото: kzn.ru

Собранные шины отправят в Тюлячинский район на переработку. Там их разделят на 3 части: крошку, текстильный и металлический корт. Из крошки сделают резиновые плиты, которые можно увидеть на детских площадках.



Ранее сообщалось, что на месте свалки покрышек в Нижнекамском районе предложили создать горнолыжный курорт.

Ольга Шагиева