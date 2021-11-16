Новости авто

12:52 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Казанцы с QR-кодами смогут сдать на переработку изношенные шины

11:54, 16.11.2021
Казанцы с QR-кодами смогут сдать на переработку изношенные шины
Фото: eco.tatarstan.ru

Жители Казани смогут сдать на переработку изношенные шины. Акция по приему покрышек пройдет 21 ноября, сообщается на сайте исполкома.

Желающих сдать шины будут ждать с 11.00 до 14.00 на открытой парковке (24Б) торгового центра «Мега» по проспекту Победы, 141. Отмечается, что покрышки будут принимать только у тех, у кого есть QR-код.

Фото: kzn.ru

Собранные шины отправят в Тюлячинский район на переработку. Там их разделят на 3 части: крошку, текстильный и металлический корт. Из крошки сделают резиновые плиты, которые можно увидеть на детских площадках.

Ранее сообщалось, что на месте свалки покрышек в Нижнекамском районе предложили создать горнолыжный курорт.

Ольга Шагиева
АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также