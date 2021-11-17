В МФЦ Татарстана можно распечатать QR-коды о вакцинации без регистрации на «Госуслугах»

МФЦ Татарстана начали распечатывать сертификаты, QR-коды о вакцинации без регистрации на портале «Госуслуги РФ». Это позволит ускорить выдачу QR-кодов и сократить очереди.

Новую услугу для граждан республики стали оказывать с 16 ноября.

«Это упрощенный вариант сертификата для тех, кто не имеет смартфонов и в целом интернета», — сообщила директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова. — Он имеет тот же статус, что и электронный».

Если раньше для подтверждения записи ЕСИА требовалось от 10 минут до одного часа, то теперь нужна только одна минута отметила Музафарова. Это сделано для того, чтобы люди могли пользоваться общественным транспортом. Также бумажный код может получить близкий пожилого человека, тогда как раньше необходимо было прийти лично. Нотариального удостоверения доверенности не требуется, достаточно обычной бумажной расписки.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что получить QR-коды нового образца для подтверждения вакцинации от коронавируса либо статуса переболевшего или имеющего медотвод можно будет на сайте «Госуслуги» и в офисах МФЦ. Переговоры о выдаче также ведутся с «Почтой России».

Ольга Шагиева