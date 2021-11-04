Новости общества

12:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о нехватке вакцин от COVID-19

11:38, 04.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о нехватке вакцин от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Казани есть определенная нехватка некоторых вакцин от коронавируса, однако дефицита в регионе не наблюдается, сообщил в прямом эфире в Instagram руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, сейчас производитель вакцины «КовиВак» приостановил производство из-за смены оборудования на предприятии-изготовителе, поставку этого препарата ждут. Жаворонков пообещал, что власти сообщат о возобновлении поставок.

Фото: realnoevremya.ru

Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» продолжают поставлять в регион, отметил Жаворонков.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также