В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о нехватке вакцин от COVID-19

В Казани есть определенная нехватка некоторых вакцин от коронавируса, однако дефицита в регионе не наблюдается, сообщил в прямом эфире в Instagram руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.



По его словам, сейчас производитель вакцины «КовиВак» приостановил производство из-за смены оборудования на предприятии-изготовителе, поставку этого препарата ждут. Жаворонков пообещал, что власти сообщат о возобновлении поставок.

Фото: realnoevremya.ru

Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» продолжают поставлять в регион, отметил Жаворонков.

Маргарита Головатенко