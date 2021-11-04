В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» образовалась очередь

В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» образовалась очередь, сообщил корреспондент «Реального времени».

Посетители ТЦ ждут, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На входе специалисты не успевают проверить всех быстро. На одном из входов были слышны громкие крики мужчины. Сообщается, что возле ТЦ находились сотрудники ОМОНа.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько недель назад образовалась подобная очередь у ТЦ «Мега».