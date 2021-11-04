В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» образовалась очередь
В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» образовалась очередь, сообщил корреспондент «Реального времени».
Посетители ТЦ ждут, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На входе специалисты не успевают проверить всех быстро. На одном из входов были слышны громкие крики мужчины. Сообщается, что возле ТЦ находились сотрудники ОМОНа.
Несколько недель назад образовалась подобная очередь у ТЦ «Мега».Общество Татарстан
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