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В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» образовалась очередь

16:52, 04.11.2021
В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» образовалась очередь
Фото: realnoevremya.ru

В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» образовалась очередь, сообщил корреспондент «Реального времени».

Посетители ТЦ ждут, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На входе специалисты не успевают проверить всех быстро. На одном из входов были слышны громкие крики мужчины. Сообщается, что возле ТЦ находились сотрудники ОМОНа.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько недель назад образовалась подобная очередь у ТЦ «Мега».

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