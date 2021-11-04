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Великобритания стала первой страной, одобрившей применение молнупиравира от COVID-19

14:30, 04.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Великобритания стала первой страной, одобрившей применение молнупиравира от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Глава британского Минздрава Саджид Джавид сообщил, что Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck для лечения COVID-19, сообщает ТАСС.

Джавид назвал сегодняшний день «историческим для страны». Отмечается, что препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания».

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с коронавирусом в стране, заявил, что лекарства от COVID-19 уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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