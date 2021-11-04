Сотрудники скорой помощи в городе Облучье увольняются, чтобы не делать прививку от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Сотрудники скорой города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявления об увольнении. Главный врач скорой медицинской помощи региона Владислав Коган сообщил, что в случае ухода этих специалистов местные жители не останутся без медицинской помощи, сообщает ТАСС.

СМИ сообщали, что причиной, по которой медики написали заявления об уходе с работы, стало их нежелание делать прививки от коронавируса.

Фото: Максим Платонов

— Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи — дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан, плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется, — заявил Коган.

С начала пандемии в ЕАО выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 464 пациента.

Алексей Нечаев