В Челнах в праздничные дни продолжается вакцинация от COVID-19

В праздничные дни в Набережных Челнах продолжается вакцинация населения от коронавируса. Получить прививку можно в поликлиниках и торговых центрах.



Так, 5 и 6 ноября во взрослых поликлиниках пройти процедуру вакцинации можно с 8.00 до 19.00, 7 ноября — с 8.00 до 15.00. Прививку в ТЦ «Тулпар» можно сделать с 8.00 до 19.00, а в ТЦ «Мегастрой» — с 12.00 до 19.00.

В «Мегастрое» в среднем ежедневно прививку получают порядка 130—160 человек, а в «Тулпаре» — 250—280 человек. В целом в автограде каждый день прививаются около 3,5 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки прививку от COVID-19 сделали 22 320 человек. По данным на 1 ноября, в Набережных Челнах от COVID-19 привились 185 774 человека.

Маргарита Головатенко