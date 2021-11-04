В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От коронавируса умерли: мужчины 1965, 1956, 1941, 1963, 1959 годов рождения и женщины 1955, 1933, 1944, 1971, 1949, 1949 годов рождения.
За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 030 человек.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего на 4 ноября в Татарстане зарегистрировано 31 514 случаев COVID-19.
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