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В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19

17:34, 04.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса умерли: мужчины 1965, 1956, 1941, 1963, 1959 годов рождения и женщины 1955, 1933, 1944, 1971, 1949, 1949 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 030 человек.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего на 4 ноября в Татарстане зарегистрировано 31 514 случаев COVID-19.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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