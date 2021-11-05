В Москве почти 4,5 миллиона человек прошли вакцинацию от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4,5 млн москвичей полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

— Динамика в принципе неплохая. Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий, нужно беречь себя и не надеяться на авось, а вакцинироваться, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 22 320 человек, сообщил региональный Минздрав. Всего в республике вакцинировались 1 652 023 человека, 1 073 546 из них получили вторую прививку.