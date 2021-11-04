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В Госдуму не поступали предложения о геномной регистрации всех граждан

16:03, 04.11.2021
В Госдуму не поступали предложения о геномной регистрации всех граждан
Фото: duma.gov.ru

В профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложения о распространении геномной регистрации на всех россиян не поступали, рассказал глава комитета Василий Пискарев, сообщает ТАСС.

На рассмотрении парламента находится только принятый в первом чтении в декабре прошлого года законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых, добавил он.

В России Главное следственное управление и Управление правового обеспечения и международного сотрудничества подготовят предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Соответствующее поручение дал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Алексей Нечаев
Общество

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