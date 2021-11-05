Челнинский депутат требует проверить «космические» цены на лекарства от коронавируса

Челнинский депутат Татьяна Мухина подняла проблему цен на лекарства, включая препараты от коронавируса. Она столкнулась с этим лично, сообщает Chelny.biz.



Мухина считает, что бесплатных лекарств не хватает. Руководитель управления здравоохранения Александр Николаев возразил, что они выдаются силами волонтеров. Однако он обещал изучить ситуацию. Мэр города Наиль Магдеев посоветовал Николаеву связаться с Мухиной.

«Я лежала дома, к моей маме два раза приходил доктор. Но нам никто эти лекарства не принес. Мы покупали. «Коронавир», который используют при лечении болезни, стоит шесть тысяч рублей. Одной упаковки на одного человека не хватает. Купила две пачки», — сказала депутат и посетовала, что в Москве такой же препарат продается за 4,5 тысячи рублей.

А вообще — лекарства должны выдавать бесплатно, но этого не происходит: «Я четыре раза ходила в больницу. Ничего там не дают! Более того, не дали ни одному человеку, с которым я общалась, сидя в очереди».

Фото: realnoevremya.ru

Татьяна Мухина возмутилась и медленными результатами ПЦР-тестов на коронавирус: «Не делают сразу, как человек обратился. Статистику портить не хотят? Мне дали направление через три недели после того, как я заболела. Конечно, он будет отрицательный!»

Маргарита Головатенко