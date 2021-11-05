Известного татарского певца Ранифа Вахитова госпитализировали с коронавирусом

Известный татарский певец Раниф Вахитов находится в больнице с 70%-ным поражением легких, сейчас врачи борются за его жизнь, сообщил в своих соцсетях его коллега, поэт-песенник и заслуженный деятель искусств Татарстана Рамиль Чурагулов.



Вахитов проходит лечение в горбольнице №5 в Набережных Челнах. Чурагулов выразил обеспокоенность состоянием Вахитова и обратился за помощью к вице-премьеру республики и председателю «Милли шура» Василу Шайхразиеву.

«Раниф на многие мои песни дал жизнь... <…> Его знают и уважают в Казани, Челнах, в Челябинске, Чебоксарах, в Оренбурге, в Уфе... Он — вестник дружбы татарского и башкирского народов... Выздоравливай скорее, дружище», — написал Чурагулов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Раниф Вахитов родился в Кукморе, окончил Казанское музыкальное училище и Казанскую государственную консерваторию. Он выступает на эстраде больше 20 лет с татарскими и чувашскими песнями.

Маргарита Головатенко