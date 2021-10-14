Главное о коронавирусе на 14 октября: в казанском ТЦ будут прививать круглосуточно, в мире минимум смертей
Очереди на вакцинацию и в МФЦ
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 103 заболевших COVID-19. Всего на 14 октября в республике зафиксировали 28 239 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 23 882 человека, в том числе 39 — за последние сутки. Умерло 823 человека, в том числе 8 — за последние сутки.
- В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали мужчины 1941 и 1959 годов рождения, женщины 1941, 1949, 1950, 1953, 1957, 1959 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
- Для жителей Казани организовали круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он находится на территории ТЦ «Мега» у главного входа в торговый центр — бывшее летнее кафе IKEA. Технические перерывы — с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30.
- В Нижнекамске переход на дистанционное образование не планируется. Такой вопрос властями не рассматривается, заявила заместитель мэра города Марина Камелина. Руководитель Роспотребнадзора Нижнекамска и Нижнекамского района Рустем Изиятуллин заверил, что в системе образования приняты эффективные методы для профилактики вирусных инфекций.
- Казанцы жалуются на очереди на вакцинацию от коронавируса. В соцсетях появилось видео столпившихся в ожидании прививки граждан у ДК Ленина. На кадрах видно, что очередь из желающих вакцинироваться растянулась на улице.
- Очереди образовались и у казанских офисов МФЦ. Люди поспешили подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для получения QR-кода. В соцсетях пользователи делятся кадрами из разных офисов МФЦ, на которых толпы людей буквально штурмуют организации. При этом еще возникают конфликты: люди спорят друг с другом, кто стоял в очереди и за кем.
- Председатель совета директоров КАМАЗа, бывший министр экономики Андрей Шаповальянц умер в Москве от коронавируса. Он лечился в 52-й городской больнице столицы.
- Фитнес-клубы Татарстана попросили президента Татарстана Рустама Минниханова разрешить работать без QR-кодов. Авторы обращения указали, что работа фитнес-клубов в первую очередь направлена на оздоровление граждан и повышение иммунитета.
Треть жертв от коронавируса на совести антипрививочников
За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 670 человек. Число зараженных выросло до 7 892 980 человек, а выздоровевших — до 6 937 756 человек.
Зафиксировано 986 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 220 315 человек.
За последние сутки проведено 593 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 553 945 человек.
- Президент России Владимир Путин заявил, что не подхватил коронавирус благодаря вакцине «Спутник V». «Вот у меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло из-за, как специалисты уже точно говорят, защиты, которую обеспечила наша прививка», — сказал он.
- Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что экспресс-тестирование на коронавирус по всей России нужно сделать бесплатным. Массовое тестирование на COVID-19 поможет остановить развитие инфекции в стране. Если один тест можно купить за тысячу рублей, то лечение больных в больницах обходится гораздо дороже.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что создатели вакцины «Спутник V» проводят совместные исследования с Pfizer в двух странах. «У нас уже есть совместное исследование с Moderna в Аргентине, и Аргентина сейчас исследует комбинацию «Спутник» и Moderna. Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследования комбинации Pfizer и «Спутника», и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация», — рассказал он.
- РФПИ ожидает регистрацию вакцины «Спутник Лайт» еще в 30 странах. В 10 государствах запланировано производство этого препарата. Выпуск «Спутника Лайт» за рубежом должен начаться в Индии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Мексике, Аргентине, Сербии и Турции.
- Исследование центра им. Гамалеи показало эффективность российской вакцины «Спутник Лайт» против дельта-штамма коронавируса на уровне 70% в течение трех месяцев после прививки. При этом использование препарата в качестве бустера при введении до этого других вакцин дает эффективность до 83% против штамма «дельта».
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус «останется с нами навсегда». Болезнью переболеют все. Однако уже через полтора-два года население может потерять восприимчивость к коронавирусу. У детей, которые заражаются COVID-19 сейчас, формируется иммунитет.
- Через несколько дней эксперты определятся, можно ли сочетать вакцину от гриппа и COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы завершаем процедуру исследования сочетания вакцины «Гам-Ковид-Вак» и вакцины против гриппа для совместного использования. Я думаю, что остался короткий промежуток времени, конкретно число не назову, но эксперты решат, это несколько дней», — сказал министр.
- Минздрав России одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев. Окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. Спрей, как и вакцина, будет двухкомпонентным.
- Врач-терапевт Александр Барвинский считает, что некоторые люди могут чувствовать себя плохо после прививки против коронавируса из-за недостатка витаминов и минералов в организме. При этом он подчеркнул, что все витаминные добавки стоит принимать только по назначению врача, пройдя перед этим обследование. В противном случае, предупредил он, может развиться гипервитаминоз.
- Эпидемиолог Вадим Покровский обозначил правила ношения маски в общественном транспорте. Маски и респираторы следует использовать на остановке наземного транспорта, где много людей. Надевать маску в метро нужно за несколько десятков метров до турникета и не снимать ее вплоть до момента, пока он не отойдет на такое же расстояние от выхода из метро.
- Доктор исторических наук Роман Силантьев объяснил происхождение конспирологических теорий о вакцине. Эта сфера, которая отсылает к религиозной и оккультной составляющей. Изучением этого явления занимается наука деструктология. По подсчетам специалиста, медицинские конспирологические теории ответственны примерно за треть жертв от коронавируса.
- В Перми умер основатель группы охранных предприятий «Альфа» Игорь Гринберг. Причиной смерти бизнесмена стало осложнение после коронавируса.
- В Самаре с 18 октября непривитым пенсионерам заблокируют социальные карты. Специалисты оценивают эпидемиологическую обстановку как неблагоприятную.
- В Башкирии ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. На Чукотке привиться обязали сотрудников МФЦ, банков, социальных работников и госслужащих. Привиться должны не менее 80% работающих на каждом предприятии. В Пензе обязаны вакцинироваться работники ритуальных услуг и представители СМИ.
- Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам. «Отними у народа спиртное — это будет народное волнение. Но на самом деле эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это будет гораздо более существенно», — считает она.
- В Новосибирской области введение системы QR-кодов перенесли с 25 октября на 8 ноября. Сроки отодвинули после обращений людей, чтобы те успели привиться от коронавируса.
138 тысяч безработных в Австралии в результате локдаунов
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 239 157 844 человека, 4 874 334 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 683 050). На второй строчке — Индия (34 020 730), на третьей — Бразилия (21 597 949), на четвертой — Великобритания (8 311 851), на пятой — Россия ( 7 742 899, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от COVID-19 в мире уменьшилась до самой низкой отметки почти за год. И все-таки число смертей все еще «неприемлемо высоко». За неделю зарегистрировано почти 50 тыс. случаев. Реальное же число смертей выше.
- В Австралии более 138 тысяч человек остались без работы из-за локдаунов в августе и сентябре. За последние три месяца число занятых уменьшилось более чем на 280 тысяч человек. Уровень безработицы в стране в сентябре вырос до 4,6%.
- Британская газета Daily Express признала ложными данные о якобы «краже» Россией формулы вакцины от коронавируса AstraZeneca с целью создания российского препарата «Спутник V». На сайте издания говорится, что «Статья содержала ложную информацию». В качестве извинения редакция предложила опубликовать заявление РФПИ о вакцине «Спутник V».
- Ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая пришли к выводу, что у переболевших коронавирусом количество антител в плазме крови сохраняется вплоть до 15 месяцев после появления первых симптомов заболевания. После достижения самых высоких значений — с 15 по 28 день после заражения — количество антител постепенно снижалось, однако выровнялось через 6 месяцев после болезни.
- Власти Индонезии открыли курорт Бали для туристов из 19 стран. Речь идет о Бахрейне, Венгрии, Индии, Испании, Италии, Катаре, Китае, Кувейте, Лихтенштейне, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польше, Португалии, Республике Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швеции, Японии. Все прибывающие на остров должны быть вакцинированными, а за 72 часа до пересечения границы должны пройти ПЦР-тестирование.
- Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке. Государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.
- Коронавирусом заболел президент Латвии. После положительного результата теста Левитс отменил запланированную встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, прибывшим в Ригу.
- Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке назвал шуткой предложение главы государства прививать от коронавируса во сне. Президент ранее заявлял, что отказывающихся от вакцинации можно прививать, пока они спят.
- Заведующий инфекционным отделением больницы в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не останавливает распространение коронавируса. Однако вакцинация дает возможность снизить риск осложнений и летальность заболевания.
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