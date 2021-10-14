Главное о коронавирусе на 14 октября: в казанском ТЦ будут прививать круглосуточно, в мире минимум смертей

Очереди на вакцинацию и в МФЦ

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 103 заболевших COVID-19. Всего на 14 октября в республике зафиксировали 28 239 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 23 882 человека, в том числе 39 — за последние сутки. Умерло 823 человека, в том числе 8 — за последние сутки.



В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали мужчины 1941 и 1959 годов рождения, женщины 1941, 1949, 1950, 1953, 1957, 1959 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Для жителей Казани организовали круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он находится на территории ТЦ «Мега» у главного входа в торговый центр — бывшее летнее кафе IKEA. Технические перерывы — с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30.



Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске переход на дистанционное образование не планируется. Такой вопрос властями не рассматривается, заявила заместитель мэра города Марина Камелина. Руководитель Роспотребнадзора Нижнекамска и Нижнекамского района Рустем Изиятуллин заверил, что в системе образования приняты эффективные методы для профилактики вирусных инфекций.

Казанцы жалуются на очереди на вакцинацию от коронавируса. В соцсетях появилось видео столпившихся в ожидании прививки граждан у ДК Ленина. На кадрах видно, что очередь из желающих вакцинироваться растянулась на улице.

Очереди образовались и у казанских офисов МФЦ. Люди поспешили подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для получения QR-кода. В соцсетях пользователи делятся кадрами из разных офисов МФЦ, на которых толпы людей буквально штурмуют организации. При этом еще возникают конфликты: люди спорят друг с другом, кто стоял в очереди и за кем.

Фото: соцсети

Председатель совета директоров КАМАЗа, бывший министр экономики Андрей Шаповальянц умер в Москве от коронавируса. Он лечился в 52-й городской больнице столицы.

Фитнес-клубы Татарстана попросили президента Татарстана Рустама Минниханова разрешить работать без QR-кодов. Авторы обращения указали, что работа фитнес-клубов в первую очередь направлена на оздоровление граждан и повышение иммунитета.

Треть жертв от коронавируса на совести антипрививочников

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 670 человек. Число зараженных выросло до 7 892 980 человек, а выздоровевших — до 6 937 756 человек.



Зафиксировано 986 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 220 315 человек.



За последние сутки проведено 593 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 553 945 человек.



Президент России Владимир Путин заявил, что не подхватил коронавирус благодаря вакцине «Спутник V». «Вот у меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло из-за, как специалисты уже точно говорят, защиты, которую обеспечила наша прививка», — сказал он.

Фото kremlin.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что экспресс-тестирование на коронавирус по всей России нужно сделать бесплатным. Массовое тестирование на COVID-19 поможет остановить развитие инфекции в стране. Если один тест можно купить за тысячу рублей, то лечение больных в больницах обходится гораздо дороже.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что создатели вакцины «Спутник V» проводят совместные исследования с Pfizer в двух странах. «У нас уже есть совместное исследование с Moderna в Аргентине, и Аргентина сейчас исследует комбинацию «Спутник» и Moderna. Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследования комбинации Pfizer и «Спутника», и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация», — рассказал он.

РФПИ ожидает регистрацию вакцины «Спутник Лайт» еще в 30 странах. В 10 государствах запланировано производство этого препарата. Выпуск «Спутника Лайт» за рубежом должен начаться в Индии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Мексике, Аргентине, Сербии и Турции.

Фото mos.ru

Исследование центра им. Гамалеи показало эффективность российской вакцины «Спутник Лайт» против дельта-штамма коронавируса на уровне 70% в течение трех месяцев после прививки. При этом использование препарата в качестве бустера при введении до этого других вакцин дает эффективность до 83% против штамма «дельта».

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус «останется с нами навсегда». Болезнью переболеют все. Однако уже через полтора-два года население может потерять восприимчивость к коронавирусу. У детей, которые заражаются COVID-19 сейчас, формируется иммунитет.

Через несколько дней эксперты определятся, можно ли сочетать вакцину от гриппа и COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы завершаем процедуру исследования сочетания вакцины «Гам-Ковид-Вак» и вакцины против гриппа для совместного использования. Я думаю, что остался короткий промежуток времени, конкретно число не назову, но эксперты решат, это несколько дней», — сказал министр.

Фото minzdrav.gov.ru

Минздрав России одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев. Окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. Спрей, как и вакцина, будет двухкомпонентным.



Врач-терапевт Александр Барвинский считает, что некоторые люди могут чувствовать себя плохо после прививки против коронавируса из-за недостатка витаминов и минералов в организме. При этом он подчеркнул, что все витаминные добавки стоит принимать только по назначению врача, пройдя перед этим обследование. В противном случае, предупредил он, может развиться гипервитаминоз.

Эпидемиолог Вадим Покровский обозначил правила ношения маски в общественном транспорте. Маски и респираторы следует использовать на остановке наземного транспорта, где много людей. Надевать маску в метро нужно за несколько десятков метров до турникета и не снимать ее вплоть до момента, пока он не отойдет на такое же расстояние от выхода из метро.

Фото: Илья Репин

Доктор исторических наук Роман Силантьев объяснил происхождение конспирологических теорий о вакцине. Эта сфера, которая отсылает к религиозной и оккультной составляющей. Изучением этого явления занимается наука деструктология. По подсчетам специалиста, медицинские конспирологические теории ответственны примерно за треть жертв от коронавируса.

В Перми умер основатель группы охранных предприятий «Альфа» Игорь Гринберг. Причиной смерти бизнесмена стало осложнение после коронавируса.

В Самаре с 18 октября непривитым пенсионерам заблокируют социальные карты. Специалисты оценивают эпидемиологическую обстановку как неблагоприятную.

В Башкирии ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. На Чукотке привиться обязали сотрудников МФЦ, банков, социальных работников и госслужащих. Привиться должны не менее 80% работающих на каждом предприятии. В Пензе обязаны вакцинироваться работники ритуальных услуг и представители СМИ.

Фото: Максим Платонов

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам. «Отними у народа спиртное — это будет народное волнение. Но на самом деле эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это будет гораздо более существенно», — считает она.

В Новосибирской области введение системы QR-кодов перенесли с 25 октября на 8 ноября. Сроки отодвинули после обращений людей, чтобы те успели привиться от коронавируса.

138 тысяч безработных в Австралии в результате локдаунов

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 239 157 844 человека, 4 874 334 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 683 050). На второй строчке — Индия (34 020 730), на третьей — Бразилия (21 597 949), на четвертой — Великобритания (8 311 851), на пятой — Россия ( 7 742 899, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от COVID-19 в мире уменьшилась до самой низкой отметки почти за год. И все-таки число смертей все еще «неприемлемо высоко». За неделю зарегистрировано почти 50 тыс. случаев. Реальное же число смертей выше.

Фото who.int

В Австралии более 138 тысяч человек остались без работы из-за локдаунов в августе и сентябре. За последние три месяца число занятых уменьшилось более чем на 280 тысяч человек. Уровень безработицы в стране в сентябре вырос до 4,6%.

Британская газета Daily Express признала ложными данные о якобы «краже» Россией формулы вакцины от коронавируса AstraZeneca с целью создания российского препарата «Спутник V». На сайте издания говорится, что «Статья содержала ложную информацию». В качестве извинения редакция предложила опубликовать заявление РФПИ о вакцине «Спутник V».

Ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая пришли к выводу, что у переболевших коронавирусом количество антител в плазме крови сохраняется вплоть до 15 месяцев после появления первых симптомов заболевания. После достижения самых высоких значений — с 15 по 28 день после заражения — количество антител постепенно снижалось, однако выровнялось через 6 месяцев после болезни.

Власти Индонезии открыли курорт Бали для туристов из 19 стран. Речь идет о Бахрейне, Венгрии, Индии, Испании, Италии, Катаре, Китае, Кувейте, Лихтенштейне, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польше, Португалии, Республике Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швеции, Японии. Все прибывающие на остров должны быть вакцинированными, а за 72 часа до пересечения границы должны пройти ПЦР-тестирование.

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Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке. Государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.

Коронавирусом заболел президент Латвии. После положительного результата теста Левитс отменил запланированную встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, прибывшим в Ригу.

Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке назвал шуткой предложение главы государства прививать от коронавируса во сне. Президент ранее заявлял, что отказывающихся от вакцинации можно прививать, пока они спят.

Заведующий инфекционным отделением больницы в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не останавливает распространение коронавируса. Однако вакцинация дает возможность снизить риск осложнений и летальность заболевания.

Ольга Шагиева